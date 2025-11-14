ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия ще произведе 120 000 планиращи бомби тази го...

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21718094 www.24chasa.bg

Катастрофа с автобус в Стокхолм, има загинали (Снимки)

1660
Линейка СНИМКА: Pixabay

Няколко души загинаха днес в автобусна катастрофа в столицата на Швеция - Стокхолм, предадоха Ройтерс и БТА, позовавайки се на шведската полиция.

Ранените също са няколко, уточняват от полицията, според чието изявление причините за катастрофата засега са неясни.

Информацията първо бе разпространена от шведския в. "Афтонбладет". Изданието цитира свои източници.

Линейка СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)