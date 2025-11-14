Катастрофа с автобус в Стокхолм, има загинали (Снимки)

Няколко души загинаха днес в автобусна катастрофа в столицата на Швеция - Стокхолм, предадоха Ройтерс и БТА, позовавайки се на шведската полиция.
Ранените също са няколко, уточняват от полицията, според чието изявление причините за катастрофата засега са неясни.
Информацията първо бе разпространена от шведския в. "Афтонбладет". Изданието цитира свои източници.
🚨🇸🇪 ALERTE INFO | Un bus a renversé et tué plusieurs personnes à Stockholm. Il aurait percuté un arrêt de bus. pic.twitter.com/oK2j1pJjsI— Cerfia (@CerfiaFR) November 14, 2025
Several dead and many injured as bus crashes into busy shelter in major cityhttps://t.co/s8vFmDnIaA pic.twitter.com/hrqSQoGudb— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) November 14, 2025