20-годишен британец се призна за виновен за подготвяне на терористичен акт до замъка "Уиндзор"

Уиндзор Снимка: Pixabay

Британски гражданин се призна за виновен по обвинения в заговор за подготвянето на терористичен акт, складиране на оръжия и части за сглобяването на самоделна бомба, провеждане на разузнавателна дейност в армейска база близо до замъка "Уиндзор" и запалване на пожар в църква, предадоха Ройтерс и БТА.

20-годишент Иляс Ахтар се яви пред съда Централния наказателен съд на Англия и Уелс в Лондон, известен още като "Олд Бейли", чрез видеоконферентна връзка и се призна за виновен по четири обвинения, включително за участие в подготовката на терористичен акт.

Според обвинението той е имал достъп до наръчник на терористичната организация "Ал Каида", купил е ножове и бръснарски ножчета и е провел проучвания за оръжия, отрови и начини за изработването на самоделно взривно устройство. Посетил е места различни места, сред които казармата "Виктория" в замъка "Уиндзор" и базата на пехотния полк "Колдстрийм Гардс", чиито задължения включват церемониалната роля да охраняват кралските дворци.

Ахтар се призна за виновен и по обвинението за палеж на църква в Слау, град близо до Уиндзор. Останалите обвинения, по които той се призна за виновен, включват притежание на записи, които биха могли да бъдат полезни за подготвянето на терористичен акт, и участие във фалшива бомбена заплаха.

Той пледира невинен по четири други обвинения за палеж, свързани с подпалването на ледена пързалка и развлекателен център в Слау през май тази година. Той ще бъде изправен пред друг съд в Лондон през октомври следващата година и остава задържан под стража.

Уиндзор Снимка: Pixabay

