Русия ще произведе 120 000 планиращи бомби тази година, твърди Киев

Русия планира да произведе тази година до 120 000 от евтините и разрушителни планиращи бомби, заяви високопоставен служител на украинското разузнаване, включително 500 от нова версия с по-голям обсег, способни да достигат повече градове, предаде Ройтерс.

След пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г. Русия значително увеличи производството на оръжие, а заводите от отбранителната ѝ промишленост работят денонощно. Москва не разкрива подробности за военното производство, тъй като данните за него са засекретени.

Ройтерс не успя да потвърди целта за 2025 г., която генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-началник на украинското военно разузнаване, разкри в интервю.

Той не посочи откъде е получил това число, нито даде по-ранни данни за съпоставка, но то би означавало значително увеличение в производството на този вид боеприпаси, които използват крила, а понякога и двигатели, за да прелетят десетки километри до целите си.

Числото 120 000 включва нови боеприпаси и съществуващи бомби, модернизирани да планират, съобщава БТА.

Скибицки заяви, че руските сили изстрелват между 200 и 250 планиращи бомби всеки ден. Миналия месец средният дневен брой е бил около 170, сочат данни на Министерството на отбраната.

"Възможно е те да бъдат свалени, но броят на тези бомби, произведени в Русия, е огромен", каза Скибицки. "Това е заплаха. Заплаха, която ще наложи да реагираме по подходящ начин."

Бомбите, чийто обсег преди това се оценяваше на до 90 км, могат да пробият украинската отбрана, без да е нужно да се изпращат самолети на фронтовата линия, където те биха били уязвими.

Те са много по-евтини и от тях се произвеждат много по-големи количества от ракетите, а няколкостотинте килограма експлозив, които съдържат, могат да разрушат цели сгради и укрепления. С тях бяха бомбардирани градове на фронтовата линия като Харков и Херсон.

Русия започва масово производство на нова планираща бомба, способна да прелети до 200 км от мястото на изстрелване от изтребител, каза Скибицки, добавяйки, че Москва планира да произведе около 500 такива до края на тази година.

Украйна смята също, че Русия работи по модификации на тези бомби така, че те да могат да летят до 400 км, което ще позволи на Москва да атакува още повече украински градове без да използва ракети, каза той.