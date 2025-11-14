Украйна удари руско нефтено предприятие, има експлозии и пожар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската армия съобщи, че е нанесла удар по нефтопреработвателно предприятие в руската Саратовска област, причинил експлозии и пожар в обекта, предаде Ройтерс.

В изявление на генералния щаб на украинската армия се посочва, че войските на Киев са ударили и съоръжение за съхранение на гориво близо до град Енгелс в Саратовска област.

Ройтерс цитира украинския генерален щаб, според който украински крилати ракети с голям обсег "Нептун" са ударили руското черноморско пристанище Новоросийск. Тези ракети имат обсег от 1000 км.

Руското черноморско пристанище Новоросийск днес временно спря износа на петрол, равен на 2,2 милиона барела на ден, или 2% от световните доставки, според източници от индустрията, предаде Ройтерс.

Укринформ дава повече подробности за атаката през нощта срещу петък срещу нефтопреработвателния терминал в пристанище Новоросийск, при което са били повредени тръбите за зареждане с нефт на кейовете, тръбопроводната инфраструктура и помпените агрегати. Голям пожар продължава да бушува в нефтопреработвателния терминал, предаде агенцията, позовавайки се на източници от Службата за сигурност на Украйна.

Пристанището в Новоросийск е вторият по големина център за износ на петрол в Руската федерация и ключов логистичен възел за износ на петролни продукти през Черно море, припомнят Укринформ и БТА.

Операцията е била препдриета от Центъра за специални операции "А" на Службата за сигурност на Украйна съвместно с военното разузнаване на Министерството на отбраната, силите за специални операции на въоръжените сили на Украйна, държавната гранична служба, бреговите ракетни и артилерийски войски на военноморските сили и други подразделения на въоръжените сили.