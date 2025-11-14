Удължиха домашния арест на сръбски министър, обвинен за трагедията в Нови Сад

Домашният арест на бившия министър на строителството, транспорта и инфраструктурата Томислав Момирович е удължен с още три месеца, предаде сръбското издание "Време".

Момирович е заподозрян в корупция и злоупотреба с власт в рамките на разследване за нанесени щети на държавния бюджет за 115 млн. долара и получаване на материални облаги за китайски консорциум по време на строителни работи по железопътната линия Нови Сад-Келебия, които включват и реконструкцията на жп гарата в северния сръбски град.

На 1 ноември 2024 г. няколко месеца след ремонта на жп гарата в Нови Сад се срути бетонната й козирка и 16 души души загинаха, а един бе тежко ранен.

Делото срещу общо 14 души, между които са Момирович и бившият министър на строителството Горан Весич, все още не е започнало.

За първи път Весич ще бъде изслушан пред Прокуратурата за организирана престъпност на 17 ноември, повече от година след трагедията в Нови Сад, съобщи БТА.

В рамките на година Весич няколко пъти бе приет в болница и бе подложен на коремна операция, а при задържането си обяви гладна стачка, защото по думите му "не се чувства виновен за инцидента".