Андрей Новаков: В новия евробюджет ще има пет пъти повече пари за отбрана

Андрей Новаков, евродепутат и докладчик по измененията в регламента за правата на пътниците по въздух Снимка: 24 часа

В бюджета на Европейския съюз ще има пет пъти повече средства за отбрана, обяви евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков пред БНТ.       

Част от тях ще бъдат за "стената срещу дронове", която ЕС иска да изгради. Целта ѝ е да осигури координирана отбрана срещу безпилотни летателни апарати по източната си граница. България също подкрепя идеята.

Новаков нарече Европа "жертва" заради враждебното поведение на Русия заради все по-честите набези на нейни дронове над въздушното пространство на Европа. А на обвиненията от някои, че в ЕС са военолюбци, той посочи, че досега Москва не се е оплаквала от брюкселски дронове в своето небе.

