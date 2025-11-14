Андрей Новаков: В новия евробюджет ще има пет пъти повече пари за отбрана

В бюджета на Европейския съюз ще има пет пъти повече средства за отбрана, обяви евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков пред БНТ.

Част от тях ще бъдат за "стената срещу дронове", която ЕС иска да изгради. Целта ѝ е да осигури координирана отбрана срещу безпилотни летателни апарати по източната си граница. България също подкрепя идеята.

Новаков нарече Европа "жертва" заради враждебното поведение на Русия заради все по-честите набези на нейни дронове над въздушното пространство на Европа. А на обвиненията от някои, че в ЕС са военолюбци, той посочи, че досега Москва не се е оплаквала от брюкселски дронове в своето небе.