Унгарският външен министър: Фон дер Лайен е негодна да изпълнява задълженията си

Петер Сиярто КАДЪР: Екс/@DoctorGerhard

"Европейската комисия и председателят ѝ Урсула фон дер Лайен  са негодни да изпълняват задълженията си  и е крайно време за смяна на ръководството".

Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, който обяви, че страната ще гласува срещу планираните от Брюксел мита върху вноса на железни сплави (феросплави). Той посочи, че митата върху тези суровини, използвани от редица индустрии, ще повишат цените, предадоха унгарската новинарска агенция МТИ и БТА.

„По време на телефонен разговор с норвежкия министър на търговията Сесилие Мюшет тази сутрин потвърдих, че Унгария ще гласува срещу предложението, защото митата и санкциите вече значително навредиха на европейската икономика и не се нуждаем от допълнителни такива", заяви Сиярто в социалната мрежа „Фейсбук".

