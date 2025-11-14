Тръмп призова: Разследвайте Бил Клинтън за връзките му с Епстийн

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска Министерството на правосъдието да разследва предполагаемите връзки на Джефри Епстийн с "Джей Пи Морган" и няколко видни фигури от Демократическата партия, включително бившия президент Бил Клинтън, съобщи Ройтерс.

До искането се стигна, след като конгресна комисия публикува хиляди документи, които повдигнаха нови въпроси за връзките на Тръмп с осъдения сексуален престъпник.

Освен Клинтън, който се сприятелява с покойния финансист в началото на новия век, Тръмп заяви, че е поискал от Министерството на правосъдието да разследва бившия министър на финансите Лари Съмърс и Рийд Хофман, основател на "Линкдин", който е и известен дарител на Демократическата партия.

"Епстийн беше демократ и той е проблем на демократите, а не на републиканците!", написа президентът на САЩ в социалните мрежи. "Всички знаят за него, не губете времето си с Тръмп. Имам страна за управляване!"

По време на мандата си като президент дамият Бил Клинтън има афера с 22-годишната стажантка в Белия дом Моника Люински, която започва около 1995 г. Скандалът се разгаря през януари 1998 г., когато връзката им става публично известна след разкрития чрез Линда Трип и доклада на специалния прокурор Кенет Стар.

На 17 август 1998 г. Бил Клинтън признава пред съдебна комисия, че е имал "непристойни физически взаимоотношения" с Люински. Става ясно, че стажантката е правила френска любов на президента, докато той е управлявал САЩ. По това време Бил вече е женен за Хилари Клинтън, с която остават заедно и до днес. Но именно аферата с Моника струва президентския пост на Клинтън.

Министерството на правосъдието засега не е коментирало изказването на Тръмп. Все още няма реакция и от страна на "Джей Пи Морган" и другите засегнати в изказването на Тръмп.

Макар и 90% от републиканците да казват, че като цяло одобряват работата на Тръмп в Белия дом, само 40% посочват, че одобряват поведението му по отношение на аферата "Епстийн", показват резултатите от проучване на Ройтерс/Ипсос, проведено през октомври.