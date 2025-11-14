Раздор в италианското правителство заради помощта за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианското правителство се раздели в мненията си относна планирата нова помощ за Украйна. Вицепремиерът Матео Салвини заяви, че предоставянето на още помощ няма да помогне за прекратяването на войната с Русия и може да "подхрани още повече корупция", предаде Ройтерс.

"Струва ми се, че се задават корупционни скандали, свързани с украинското правителство, така че не искам парите на италианските работещи и пенсионери да бъдат използвани, за да се подхрани още повече корупция", каза Салвини за новинарска агенция АНСА.

Малко по-рано министърът на отбраната Гуидо Кразето бе категоричен, че е "абсурдно" да се спре помощта за украинците. Салвини силно разкритикува министъра.

"Не мисля, че изпращането на повече оръжия ще реши проблема. Струва ми се, че случващото се през последните часове, успоредно с напредването на руските войски, ни показва, че е в интерес на всички първо и най-вече да се спре войната в Украйна", каза италианският вицепремиер, цитиран от БТА.

Салвини, който оглавява крайнодясната партия "Лига", поддържаше близки връзки с Русия преди началото на инвазията в Украйна.

Крозето е високопоставен член на партията на министър-председателката Джорджа Мелони "Италиански братя".

Досега Салвини подкрепяше решението на Мелони да изпраща военна помощ на Киев, но избягваше да отправя директни критики към руския президент Владимир Путин, отбелязва Ройтерс.

"Разбирам опасенията на Матео Салвини, но не мога да съдя една държава въз основа на две корумпирани лица", каза Крозето пред репортер на АНСА. "Опитваме се да помогнем на цивилните, които страдат най-много от руските атаки", добави италианският военен министър.

Рим току-що одобри 12-ия пакет от военна помощ за Киев и обеща да помогне на Украйна тази зима да се справи с енергийната криза, като ѝ изпрати електрогенератори. Рим не се присъедини към оглавяваната от САЩ инициатива за закупуване на оръжия за Украйна.