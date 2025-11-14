Хърватски мобилен оператор е глобен с 4,5 млн. евро заради компрометирани данни на над 900 000 потребители

Хърватската агенция за защита на личните данни съобщи днес, че е наложила глоба от 4,5 милиона евро на мобилния оператор „Телемак Хърватия" (Telemach Croatia) за нарушения на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните, предаде ХИНА. От „Телемак" отхвърлиха обвиненията, заявявайки, че данните на клиентите в Хърватия остават защитени и не е имало изтичане на данни.

Глобата се отнася до обработката на копия от личните карти на служителите и удостоверенията за липса на криминално досие без правно основание, както и до неизвършването на надлежни предварителни проверки на обработващите данни. Според агенцията обжалване не се допуска, въпреки че може да бъде образувано съдебно дело в рамките на 30 дни.

От „Телемак" са прехвърляли лични данни на своите хърватски потребители на групова компания в Сърбия, отговорна за поддръжката на софтуер, въз основа на стандартни договорни клаузи от 16 април 2020 г. до 27 декември 2022 г., твърди агенцията за защита на данните, цитирана от ХИНАи БТА. След тази дата мобилният оператор не е формализирал тези клаузи с обработващите данни, което означава, че прехвърлянията са продължили без адекватни гаранции.

От мобилния оператор заявиха, че никакви лични данни не са били разкривани или прехвърляни извън Хърватия или ЕС и всички данни остават сигурно съхранявани в Хърватия. Компанията заяви, че случаят, на който се позовава агенцията за защита на данни, не е свързан с нарушение на данните и че достъпът на експерти извън Хърватия е ограничен до технически надзор и разработване на системата под строг контрол, в съответствие с европейските стандарти за сигурност.

Компанията подчерта, че работи в силно регулиран телекомуникационен сектор, спазва високи стандарти за защита на данните, провежда редовни одити и обучение на персонала и притежава международни сертификати (ISO 9001, 27001, 22301). Тя има ясни политики за защита на данните и специализиран екип с годишни оценки на риска, и заяви, че е била напълно прозрачна и е съдействала по време на проверката на агенцията за защита на данните.

От там заявиха, че ще „използват всички налични правни средства за защита, за да защитят правата, почтеността и репутацията на компанията".