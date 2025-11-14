Турция погреба с почести 20-те военни, загинали в самолетна катастрофа в Грузия (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двадесетте военни, които загинаха при катастрофата с турски военен самолет в Грузия тази седмица, бяха погребани с почести в Турция днес, предаде Асошиейтед прес.

Военнотранспортният самолет С-130, пътуващ от Азербайджан за Турция, се разби на 11 ноември в грузинската община Сигнахи в близост до азербайджанската граница.

Сред жертвите са членове на екипажа и военнослужещи, отговорни за поддръжката и ремонта на турските изтребители F-16, прелетели до Азербайджан, за да участват в честванията на Деня на победата в страната. Събитието отбеляза военния успех на Азербайджан над Армения през 2020 г. за контрол над региона Карабах, известен в международен план като Нагорни Карабах – конфликт, продължил близо четири десетилетия, припомнят АП и БТА.

Семейства, официални лица и войници отдадоха почит пред 20-те ковчега, увити в националното знаме, във военновъздушна база в Анкара. По-късно починалите бяха откарани в родните си градове за погребения.

Армията временно приземи останалите си 18 военнотранспортни самолета C-130 като предпазна мярка в очакване на технически проверки.

Самолетите C-130 се използват широко от турските въоръжени сили за транспортиране на персонал и извършване на логистични операции.

Турция незабавно изпрати екип за разследване на инциденти, за да определи причината за катастрофата. Рекордерът за полетни данни и записващото устройство за гласови данни в пилотската кабина на самолета бяха подложени на проверка в Анкара, съобщи Министерството на националната отбрана.

Министерството заяви, че когато самолетът се е разбил, на борда му не е имало боеприпаси.