Румъния за нахлулия дрон: Действията на Русия са безотговорни и незаконни

Посланикът на Руската федерация в Букурещ Владимир Липаев беше извикан днес в Министерството на външните работи за разговори във връзка с дрон, който навлезе в румънското въздушно пространство на 10 ноември, съобщи Аджерпрес.

Според министерството на посланика са били представени "осезаеми, обстойни и солидни доказателства за нарушаването на въздушното пространство на Румъния от безпилотен летателен апарат, принадлежащ на руските въоръжени сили, през нощта на 10 срещу 11 ноември".

Намерените от румънските власти фрагменти от мястото на падането на летателния апарат доказват безспорно принадлежността му и участието му в масираните атаки през съответната нощ срещу украинска гражданска инфраструктура, намираща се в близост до границата с Румъния, отбелязва министерството, цитирано от БТА.

Според цитирания източник румънската страна е изразила по време на разговора твърдия протест срещу подобен "неприемлив и безотговорен акт, който представлява нарушаване на суверенитета на Румъния".

Министерството също така е обърнало внимание на повторяемостта на подобни ситуации, които представляват особено сериозен риск за сигурността на румънските граждани, както и за сигурността на страната и региона.

"Въпреки безотговорните и незаконни действия на Руската федерация, румънските граждани в зоната на прелитане нито за миг не са били изложени на пряка и непосредствена опасност. Румъния и нейните съюзници разполагат с капацитета и рамката за управление на всякакви рискови ситуации. Румъния е в постоянен контакт със своите съюзници и другите членки на ЕС по тези въпроси", добави МВнР.