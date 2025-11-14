Кипър към Турция: Откажете се от искането за две държави, ако искате да сте в ЕС

Кипър призова Турция трябва да се откаже от настояването си за решение с две държави на разделения остров, ако се надява да постигне напредък по дълго отлаганата си кандидатура за присъединяване към Европейския съюз, предаде Ройтерс.

Говорейки в Берлин след разговори с германския канцлер Фридрих Мерц, кипърският президент Никос Христодулидис заяви, че позицията на Турция по отношение на Кипър е пречка за амбициите ѝ за ЕС, съобщи БТА. Той също така твърди, че Анкара не трябва да получава достъп до отбранителния фонд на блока, известен като "СЕЙФ" (SAFE), като казва, че Турция, макар и член на НАТО, няма споразумение за отбрана или сигурност с ЕС.

Мерц посочи, че Христодулидис е потърсил подкрепата на Германия в усилията си за преодоляване на безизходицата относно Кипър, като подчерта силните отношения на Берлин с Анкара.

"Обсъдихме различни варианти за това как това може да бъде постигнато", каза Мерц на съвместна пресконференция, като допълни, че е обсъдено много конкретно предложение, което е получил, и че "можем да направим стъпка в тази посока по време на кипърското председателство". Германският канцлер изрази готовността на германското правителство да участва активно в този процес.

Кипър поема ротационното председателство на ЕС през януари, припомня Ройтерс. Кипър и Турция, която е кандидат за ЕС от десетилетия, нямат дипломатически отношения.

Кипър беше разделен при турско нашествие през 1974 г. след кратък преврат, вдъхновен от Гърция, припомня агенцията. Той остава разделен на международно призната кипърско-гръцка южна част и отцепила се кипърско-турска северна част, която е призната само от Анкара.

Турският президент Тайип Ердоган заяви в четвъртък, че споразумението за две държави е най-реалистичният вариант за уреждане на кипърския проблем, позиция, отхвърлена от кипърските гърци.

"Ако г-н Ердоган настоява за две държави в Кипър, със сигурност Турция не може да се доближи до ЕС. Важното е ЕС и международната общност, каквото и да каже г-н Ердоган, да (определят) решение, основано на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН", каза Христодулидис.