Кметове молят Рая Назарян да премести от пл. “Св. ...

Израел върна телата на 15 мъртви палестинци в Газа

Войници в Газа. СНИМКА: АРХИВ

Израел върна в Газа телата на 15 палестинци, съобщиха служители на болница „Насър" в Хан Юнис – поредната крачка за изпълнението на крехкото споразумение за примирие, сключено с посредничеството на Вашингтон, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Телата бяха върнати, след като палестинските ислямистки движения предадоха тялото на един от последните четирима оставащи израелски заложници, отвлечени при нападението от 7 октомври 2023 г., което се превърна в спусък за войната в Газа.

Израел идентифицира завърнатото тяло като това на Мени Годард, който беше отвлечен от кибуц в южната част на Израел. Неговата съпруга Айелет беше убита по време на нападението.

От началото на примирието на 10 октомври на Израел бяха върнати тленните останки на 25 заложници, а за предаване остават тези на още трима. На 13 октомври „Хамас" върна 20 живи заложници на Израел. За всеки върнат заложник Израел предава останките на 15 палестинци – размяна, която се смята за крайъгълен камък в първата фаза от примирието. До момента са върнати телата на 330 палестинци, от които едва 95 са официално идентифицирани, както съобщиха служители на Здравното министерство в Газа.

Здравните власти в Газа заявиха, че идентифицирането на останките, предадени от Израел, е усложнено от липсата на комплекти за ДНК тестове.

Днес в Газа бяха погребани телата на 27 неидентифицирани палестинци.

