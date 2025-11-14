Мерц иска от Зеленски да наложи по-строги правила за младите украинци, напускащи страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският канцлер Фридрих Мерц призова украинския президент Володимир Зеленски да наложи по-строги правила за пътуване на младите мъже, напускащи Украйна, за да избегнат военна служба, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Помолих го да гарантира, че тези млади мъже ще останат в страната, защото там се нуждаят от тях, а не в Германия", заяви днес Мерц след среща с кипърския президент Никос Христодулидис в Берлин.

"Имаме нужда от всеки, който може да помогне, който може да съдейства – дори и с военна служба – в Украйна", каза Мерц.

Според германския канцлер "значителна част" от младите украински мъже на възраст между 18 и 24 години бягат в Германия, защото военната служба започва едва на 25-годишна възраст.

Зеленски облекчи ограниченията за пътуване за младите мъже през август и оттогава се наблюдава забележим ръст на пристигащите в Германия, посочва ДПА.

Канцлерът заяви, че вчера е обсъдил въпроса "много откровено" със Зеленски по телефона, както и необходимостта от разследване на корупционния скандал в Киев.

Мерц заяви, че "спешно е помолил Зеленски да сложи край на това възможно най-бързо и да направи проверка на ведомствата с мисъл за борбата с корупцията в Украйна".

Според германското правителство Зеленски е информирал Мерц за разследванията по време на разговора, обещавайки "пълна прозрачност и дългосрочна подкрепа за независимите антикорупционни органи".

Мерц също така повтори необходимостта от подкрепа за Украйна "финансово и, ако е необходимо, военно през следващите години". Подкрепата за Киев е в интерес на Германия и Европейския съюз, заяви той.

По отношение на замразените руски държавни активи в Белгия, Германия е готова да "поеме съответните гаранции на пропорционална основа", каза канцлерът.

Зеленски изисква освобождаването на до 160 милиарда евро, замразени в Белгия, за финансиране на заем за Украйна.