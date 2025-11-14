Украйна започна масово производство на дронове прехващачи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна започна масово производство на нови разработени в страната дронове прехващачи, за да засили противовъздушната си отбрана, съобщи украинското Mинистерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

С наближаването на четвъртата годишнина от началото на войната украински градове и селища, отдалечени от фронтовата линия, почти ежедневно биват атакувани със стотици руски дронове. При последната атака срещу Украйна руската армия използва 430 дрона, казват украински официални лица, цитира БТА.

Министерството на отбраната заяви, че първите три производителя вече са започнали работа, като още 11 се подготвят да стартират производствените си линии. Дроновете са базирани на разработена в Украйна технология, наречена "октопод". Военното ведомство посочи, че технологията за прехващане на дронове "Шахед" е изпробвана на бойното поле и се е доказала като ефективна "нощем, при смущения и на ниски височини".

По-рано президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна си е поставила целта да произвежда до 1000 дрона на ден.

Русия прави големи инвестиции в разработката и производството на дронове с голям обсег и постоянно увеличава количеството безпилотни летателни апарати, използвани в рамките на една атака срещу Украйна.

Дроновете прехващачи, всеки от които струва по няколко хиляди долара, са важни за Украйна, понеже тя ще може да запази по-скъпите си ракети за отразяването на по-интензивни и смъртоносни нападения с крилати и балистични ракети.