Учени: Породите кучета са започнали да се формират преди 11 000 години

Различните видове породи кучета са започнали да се формират преди около 11 000 години, твърди ново проучване.

Учените изследвали размера и формата на 643 одомашени кучета и техните предци - вълците, на възраст около 50 000 години, и установили, че физическото разнообразие при кучетата е започнало поне преди 11 000 години по време на последната Ледникова епоха, сочи ново проучване, цитирано от Ройтерс и БТА.

Резултатите противоречат на идеята, че голямото разнообразие е сравнително ново явление, предизвикано от селекцията през последните векове.

„Традиционно се смяташе, че голямата морфологична диверсификация – особено в екстремните различия в размера и формата, е станало през последните няколко десетилетия, след възникването на официалните породи кучета през 18-и и 19-и век", казва биоархеологът Алоуин Евин от Университета на Монпелие и френската изследователска агенция CNRS, съавтор на проучването, публикувано в списание „Сайънс".

Изследването е показало, че значителните вариации в размера и формата на одомашените кучета са се появили скоро, след като са се отделили от своите предшественици вълците.

Проучването основава резултатите си на триизмерен анализ на моделите на черепите на 158 съвременни кучета и 86 вълка, както и на 281 древни кучета и 118 вълка. Те установили „разпознаваеми морфологични черти на домашни кучета", намерени преди около 11 000 години при три вълчи черепа от археологически обект в руското село Веретье.

„По време на одомашаването, кучешките черепи станали пропорционално по-къси и по-широки, в сравнение с тези на вълците", каза биоархеологът и съавтор на проучването Карли Амин от Ексетърския университет в Англия.

„Въпреки че не наблюдаваме екстремни морфологични изменения в модерните породи, кучетата от периодите на мезолита и неолита представляват почти половината от разнообразието на черепите, присъщо на съвременните кучета", каза Амин, имайки предвид периодите, известни като Среднокаменна епоха и Новокаменна епоха. „Тези животни са живели в Евразия, което отразява ранната регионална диверсификация, свързана с определени екологични и културни контексти", добавя тя.