Над 20 души пострадаха при мощна експлозия край Буенос Айрес

Най-малко 22 души пострадаха при мощна експлозия снощи в индустриалната зона на град Есейса, южно от аржентинската столица Буенос Айрес, пише Франс прес, позовавайки се на местните власти.

„Експлозиите и последвалият пожар в няколко съоръжения са ужасни", каза пред телевизионния канал С5Н кметът на града Гастон Гранадос, цитиран от БТА.

Излъчени по телевизията кадри показват дим да се издига от мястото на взривовете.

Директорът на клиниката, в която са приети за лечение пострадалите, Карлос Санторо, уточни, че е оказана помощ на 22 души.

Причината за експлозията все още не е установена, каза кметът Гранадос. „Опитваме са да поставим под контрол (пожара) и да го загасим, но все още не успяваме", каза той.

Според местните медии са засегнати най-малко пет сгради.

Индустриалната зона на Есейса е разположена близо до международното летище в града. В нея са разположени „различни компании с различни продукти. Има голям брой (производители) на автомобилни гуми, химически компании и склад на „Айрън Маунтийн" (компания за архивиране на документи и данни)", съобщи директорът на Службата за гражданска защита на провинция Буенос Айрес Фабиан Гарсия.