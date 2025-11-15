ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

191 от 240 депутати с неизвинени отсъствия през ок...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21720318 www.24chasa.bg

Рубио разговаря с външния министър на Обединените арабски емирства за Газа и Судан

1188
Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

Американският държавен секретар Марко Рубио призова днес за хуманитарно прекратяване на огъня в Судан по време на телефонен разговор с външния министър на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Абдула бин Зайед Ал Нахаян, чиято страна редовно е обвинявана в подкрепа на паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП), предаде Франс прес и БТА.

Двамата дипломати обсъдиха и изпълнението на плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа, гласи съобщение на Държавния департамент.

Рубио "също така е подчертал важността на постигането на хуманитарно спиране на огъня в Судан", допълни същият източник.

Третата по големина страна в Африка е разкъсвана от април 2023 г. от борба за власт между суданската армия и паравоенните СБП, като и двете страни са обвинявани в жестокости. Според ООН войната е предизвикала най-тежката хуманитарна криза в света. 

В рамките на срещата на страните от Г-7 в Канада в сряда американският държавен секретар призова за спиране на доставките на оръжие за СБП.

Той заяви, че знае кои страни доставят оръжие на СБП и че ще сподели своите опасения, без обаче да уточни дали има предвид ОАЕ.

Описвайки ситуацията като "ужасна", Рубио изрази мнение, че "основният проблем е, че СБП поемат ангажименти, но никога не ги спазват".

Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета, ще замени ли дигиталното евро хартиените пари и за членството на РСМ в ЕС