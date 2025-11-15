Синът на бившия президент на Бразилия ще бъде съден за заплахи и натиск

Върховният съд на Бразилия отсъди днес депутатът Едуардо Болсонаро да бъде съден по обвинения за възпрепятстване на правосъдието във връзка с наказателния процес за опита за преврат срещу баща му - бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Съдиите Флавио Дино и Кристиано Занин се съгласиха със съдия Алишандри де Мораис, който е докладчик по случая, и приеха доводите на прокуратурата, която обвинява Едуардо Болсонаро в използване на насилие и сериозни заплахи за намеса в работата на съда. Съдия Кармен Лусия все още не е гласувала.

Ако бъде признат за виновен, синът на бившия бразилски президент може да бъде осъден на до четири години затвор и глоба.

През септември Жаир Болсонаро беше осъден на 27 години и три месеца затвор за опит за заговор да остане на власт след загубата на изборите през 2022 г. Той е под домашен арест от август.

Американският президент Доналд Тръмп нарече процеса срещу бившия бразилски президент, с когото бяха близки, когато и двамата бяха на власт, "лов на вещици". САЩ дори наложиха санкции на съдия Алишандри де Мораис и семейството му.

Едуардо Болсонаро, който живее в изгнание в САЩ, нарече обвиненията срещу себе си неоснователни и ги определи като политическо преследване.