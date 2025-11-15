Тръмп внася съдебен иск срещу Би Би Си

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес пред журналисти, че вероятно ще внесе съдебен иск за между 1 и 5 млрд. долара срещу Би Би Си следващата седмица в САЩ заради монтаж на негова реч от 6 януари 2021 г. - денят, в който привържениците му щурмуваха Капитолия, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.
Адвокатите на Тръмп първоначално дадоха краен срок до вчера на Би Би Си да оттегли документалния си филм или да ѝ бъде предявен иск от "не по-малко" от 1 млрд. долара. Те също така настояха Би Би Си да поднесе извинения и да предостави компенсация на Тръмп за, по думите им, "значителни репутационни и финансови вреди".
Би Би Си, която призна, че монтажът на речта на Тръмп е бил плод на "грешна преценка", изпрати в четвъртък лично извинение на американския президент, но заяви, че той няма правно основание да съди медията.
"Ще ги съдим за някъде между 1 и 5 млрд. долара, вероятно следващата седмица", каза Тръмп пред журналисти на борда на "Еър Форс 1" на път за Флорида.
"Смятам, че трябва да го направя, в смисъл, че те дори си признаха, че това е било измама. Те изопачиха думите ми", посочи Тръмп.
Американският президент каза, че не е разговарял с британския премиер Киър Стармър по въпроса, но планира да му се обади този уикенд. Той добави, че Стармър се е опитал да се свърже с него и е бил много "смутен" от инцидента.
Документалният филм, излъчен от Би Би Си, включва три откъса от речта на Тръмп, монтирани така, че да създадат впечатление, че той е подстрекавал към щурма на Капитолия. Адвокатите му заявиха, че това е "манипулативно и клеветническо".