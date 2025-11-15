Тръмп внася съдебен иск срещу Би Би Си

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес пред журналисти, че вероятно ще внесе съдебен иск за между 1 и 5 млрд. долара срещу Би Би Си следващата седмица в САЩ заради монтаж на негова реч от 6 януари 2021 г. - денят, в който привържениците му щурмуваха Капитолия, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Адвокатите на Тръмп първоначално дадоха краен срок до вчера на Би Би Си да оттегли документалния си филм или да ѝ бъде предявен иск от "не по-малко" от 1 млрд. долара. Те също така настояха Би Би Си да поднесе извинения и да предостави компенсация на Тръмп за, по думите им, "значителни репутационни и финансови вреди".

Би Би Си, която призна, че монтажът на речта на Тръмп е бил плод на "грешна преценка", изпрати в четвъртък лично извинение на американския президент, но заяви, че той няма правно основание да съди медията.

"Ще ги съдим за някъде между 1 и 5 млрд. долара, вероятно следващата седмица", каза Тръмп пред журналисти на борда на "Еър Форс 1" на път за Флорида.

"Смятам, че трябва да го направя, в смисъл, че те дори си признаха, че това е било измама. Те изопачиха думите ми", посочи Тръмп.

Американският президент каза, че не е разговарял с британския премиер Киър Стармър по въпроса, но планира да му се обади този уикенд. Той добави, че Стармър се е опитал да се свърже с него и е бил много "смутен" от инцидента.

Документалният филм, излъчен от Би Би Си, включва три откъса от речта на Тръмп, монтирани така, че да създадат впечатление, че той е подстрекавал към щурма на Капитолия. Адвокатите му заявиха, че това е "манипулативно и клеветническо".