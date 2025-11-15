ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

191 от 240 депутати с неизвинени отсъствия през ок...

Екзекутираха мъж, оставил кърваво послание след серия убийства през 2004 г.

Мъж, осъден на смърт за убийства, извършени през 2004 г., беше екзекутиран днес от наказателен взвод в щата Южна Каролина, предаде Франс прес и БТА.

Четиресет и четири годишният Стивън Брайънт е убил трима мъже в рамките на пет дни. На мястото на престъплението той остави послание, написано с кръвта на последната си жертва: "Хванете ме, ако можете".

Това е 43-тата екзекуция в САЩ през тази година, а подобен брой смъртни наказания не са били изпълнявани от 2012 г. До края на годината са планирани още три.

По-голямата част от екзекуциите се извършват чрез смъртоносна инжекция, като до момента през тази година в страната са извършени 35 подобни екзекуции.

Петима души са били екзекутирани чрез вдишване на азот, метод, използван за първи път в света в щата Алабама през миналата година и оприличаван от експерти на ООН на форма на "изтезание", а трима чрез разстрел в щата Южна Каролина, за първи път в САЩ от 2010 г. насам.

Смъртното наказание е премахнато в 23 от 50-те американски щата. Три други – Калифорния, Орегон и Пенсилвания – спазват мораториум върху екзекуциите по решение на губернатора, посочва АФП.

