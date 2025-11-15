ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

191 от 240 депутати с неизвинени отсъствия през ок...

Родителите на загиналите при пожара в Кочани организират „Марш на ангелите“ в Скопие

Маринела Величкова, БТА

1496
Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, РС Македония СНИМКА: МКД.МК

„Марш на ангелите" организират днес в Скопие родителите на загиналите при пожара в дискотека „Пулс" в Кочани на 16 март 2025 г. Шествието ще започне на централния площад в столицата на Северна Македония, откъдето ще продължи пред парламента и пред Наказателния съд.

Във видеообръщение, публикувано на фейсбук страницата на Сдружение "16 март", родителите призоваха гражданите да се присъединят към тях и да ги подкрепят в искането им за справедливост за смъртта на децата им.

„Нашите деца загинаха на 16 март. Не ви молим за милост, молим ви да се присъедините към нас в борбата за справедливост, защото нашите деца я заслужават. Болката е наша, но борбата е за всички нас, имаме нужда от вашата подкрепа, хора", призовават родителите, които всяка събота провеждат своя „Марш на ангелите" по улиците на Кочани.

Маршът беше подкрепен от движението „Кой е следващият" и Хелзинкският комитет в страната.

Делото за трагедията в Кочани, при която заради пожар в дискотека „Пулс" загинаха 63 души и бяха ранени над 200, започва на 19 ноември. По него са обвинени 34 физически и 3 юридически лица.

Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, РС Македония СНИМКА: МКД.МК

