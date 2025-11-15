Тръмп обмисля продажбата на изтребители F-35 на Саудитска Арабия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че обмисля сделка за доставка на произведените от „Локхийд Мартин" изтребители F-35 на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Те искат да купят много самолети", каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет „Еър Форс 1", докато пътуваше за имението си „Мар а Лаго" във Флорида, където ще прекара уикенда.

Новината за потенциалната сделка идва преди планираното посещение на саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман в Белия дом следващата седмица, когато се очаква да бъдат подписани споразумения в областта на икономиката и отбраната.

Американският президент заяви също, че успешно е понижил напрежението между Камбоджа и Тайланд, с което е успял да запази договореното преди това с посредничеството на САЩ примирие, което е било напът да бъде нарушено.

„Днес спрях война", каза Тръмп.

Американският президент уточни, че е разговарял по телефона с премиерите на двете страни.

Териториалните спорове за това къде точно преминава границата между двете южноазиатски съседни страни доведоха до петдневен въоръжен конфликт в края на юли, при който бяха убити десетки войници и мирни граждани.

Тръмп заплаши да отнеме търговските привилегии на двете държави, ако не спрат боевете, което доведе до временно прекратяване на конфликта. Споразумението беше потвърдено с повече подробности миналия месец, когато американският президент взе участие в срещата на върха на АСЕАН в Малайзия.

Примирието беше напът да бъде нарушено тази седмица, след като камбоджанският премиер Хун Манер каза, че жител на погранично село е бил убит, а трима души ранени, когато тайландски войници открили стрелба срещу тях.