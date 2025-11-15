ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайският посланик в Япония: Безсрамните провокативни изказвания на Санае Такаичи преминаха червената линия

КМГ

992
Снимка: Китайска медийна група

На 14 ноември посланикът на Китай в Япония У Дзянхао получи указания да привика заместник-министъра на външните работи на Япония Такехиро Фунакоши, за да подаде официална протестна нота срещу погрешните изказвания и действия на японския министър-председател Санае Такаичи по отношение на Китай, съобщи КМГ.

У Дзянхао заяви, че Санае Такаичи е направила провокативни изказвания относно Тайван, преминавайки червената линия на Китай, отправяйки заплахи за употреба на сила и правейки войнствени изказвания, като същевременно отказва да признае грешките си. Такива изказвания представляват груба намеса във вътрешните работи на Китай, сериозно нарушават международното право и основните норми на международните отношения, сериозно подкопават следвоенния международен ред и нанасят тежки щети на политическата основа на китайско-японските отношения. Китай изразява своето силно възмущение и няма да толерира това. С настоящото отправяме официално възражение и силен протест.

У Дзянхао подчерта, че тайванският въпрос е в сърцевината на основните интереси на Китай. Как да се реши тайванският въпрос и да се постигне национално обединение е вътрешна работа на Китай и никакви външни сили не могат да се намесват.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

