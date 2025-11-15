Кърсти Ковънтри в ексклузивно интервю за КМГ: Олимпийското движение може да извлече поуки от опита на Китай

Председателката на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри направи първото си посещение в Китай откакто заема поста, като даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група (КМГ).

Ковънтри описа церемонията по откриването на 15-ите Национални спортни игри като „наистина зашеметяваща" и допълни: „Тези Национални игри имат дълбоко значение. Регионалното сътрудничество между Гуандун, Хонконг и Макао при организирането на събитието само по себе си носи изключително важно послание. Икономическият мащаб на Големия залив вече е надминал този на Австралия и е с изключително широки перспективи за бъдещо развитие".

Кърсти Ковънтри заяви, че се възхищава на визията и стратегическата перспектива на председателя Си Дзинпин за развитието на спорта: „Не много световни лидери придават такова значение на спорта, както Си Дзинпин. Радвам се да видя, че в момента се инвестира значително в социалното развитие, защото инвестирането в спорта е инвестиране в обществото – националното здраве подхранва едно динамично общество."

Ковънтри също така похвали всестранното развитие на спортните усилия на Китай: „Цялото олимпийско движение може да извлече поуки от практиките на Китай и да научи как той е постигнал такъв забележителен успех."