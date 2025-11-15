КМГ: Откриха 573 древни каменни крепости в Северозападен Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В рамките на шестгодишно археологическо проучване в северозападната китайска провинция Шаанси са открити 573 древни каменни крепостни селища, датиращи от праисторическата епоха до династията Шан (1600-1046 г. пр.н.е.), съобщи КМГ.

Това специализирано проучване, проведено от екипа за културно наследство и археология на град Юлин в провинция Шаанси от 2019 г. насам, систематично изучи обширния и сложен терен на района.

За да локализира тези древни обекти учените следват карти на водната система. Полевата работа включва подробно проучване, събиране на образци и въздушно картографиране на откритите крепости. Така проучването разкри, че тези селища са обхващали периода от около 2800 г. пр.н.е. в края на периода Яншао до около 1000 г. пр.н.е. по време на династиите Шан и Джоу (1046-221 г. пр.н.е.).

„Разположени предимно по бреговете на реките, каменните крепости са били заобиколени от многобройни обикновени селища без защитни каменни стени, което показва ясна връзка между тях", каза ръководителят на екипа Ма Минджъ.

Развитието на тези каменни крепости показва ясната еволюция от първобитни към зрели техники, увеличаване на мащабите и сложността на разположението им. Проучването предоставя важна информация за цялостно разбиране на произхода, развитието, разпространението и еволюцията на праисторическите селища в Северен Китай, добави Ма.