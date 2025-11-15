КМГ: Китай призова САЩ да проявяват предпазливост при разглеждането на тайванския въпрос

Днес Чън Бинхуа, говорител на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет, коментира действията на Министерството на отбраната на САЩ, което обяви продажбата на военно оборудване на стойност около 330 милиона долара на китайския регион Тайван, заради което властите на ДПП незабавно изразиха своята благодарност, съобщи КМГ.

„Ние категорично се противопоставяме на продажбата на оръжие от САЩ на Тайван, който е част от Китай. Тази позиция е последователна и недвусмислена. Действията на САЩ сериозно подкопават суверенитета и интересите на Китай в областта на сигурността и изпращат погрешни сигнали към сепаратистите, които се борят за „независимост на Тайван". Призоваваме САЩ да спазват принципа за „един Китай" и разпоредбите на трите съвместни комюникета между Китай и САЩ, и да проявяват максимална предпазливост при разглеждането на въпроса за Тайван.