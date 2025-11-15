Девет бунтовници са убити при бомбардировка на колумбийската армия до границата с Венецуела

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Девет бунтовници са убити, след като колумбийската армия нанесе въздушни удари в район, близо до границата с Венецуела, предаде Франс прес, позовавайки се на представител на Министерството на отбраната.

Бомбардировката, извършена в североизточния департамент Араука, последва друг въздушен удар над югоизточната част на страната по-рано тази седмица, когато бяха убити 19 бунтовници, съобщи БТА.

Колумбийският президент Густаво Петро засили атаките срещу въоръжени групировки, замесени в трафик на кокаин, на фона на напрежение, свързано с разполагането на американски военни в Карибско море с цел да бъде сложен край на трафика на наркотици.

Двете бунтовнически групировки, които станаха мишена на въоръжените сили, са командвани от Иван Мордиско – псевдоним на най-издирвания престъпник в страната, бивш член на Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), който през 2016 г. отхвърли мирно споразумение с Богота и отказа да се разоръжи.

Според местните медии тече разследване, с което да бъде установено дали Антонио Медина – високопоставеният бунтовнически лидер, който беше в основата на кървавия конфликт между бившата ФАРК и „Армията за национално освобождение" (АНО), е сред убитите в Араука.

САЩ наскоро наложиха санкции на Густаво Петро и негови приближени и премахнаха статута на Колумбия на съюзник в борбата срещу наркотрафика, като заявиха, че лявото правителство не прави достатъчно, за да ограничи производството на кокаин.

Колумбийският президент твърди, че силите за сигурност използват всички възможни средства за борба с въоръжените групировки и разкритикува САЩ, които Богота смята за отговорни, че не са сложили край на употребата на наркотици.