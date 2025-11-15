ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Известен украински поет и художник загина на фронта

456
Сергий Науменко. СНИМКА: Инстаграм

Украинският поет и художник от Харков, Сергий Науменко, загина на фронта.

Трагичната новина беше съобщена от общността „Literary SLAM" в своя Instagram профил, предаде електронното издание "Униан".

„Стана известно, че нашият приятел и истинска легенда на шлема Сергий Науменко е починал. Все още не мога да повярвам, сякаш това е просто поредният му артистичен трик, представление, артистичен акт. След няколко минути ще се появи съобщение, че всичко е наред с него. Че ще насрочи видео чат в шлема, ще качи работата си, ще напише за срещата... Сергий беше ярък артист, с невероятни текстове, беше част от нашето семейство. Той завинаги ще остане в паметта ни", се казва в публикацията.

Сергий се присъедини към редиците на Въоръжените сили на Украйна през 2023 г. Участвал е в контраофанзивата в Запорожко направление. Преди това е бил ранен при изпълнение на бойни задачи.

Прощаване с покойния поет ще се състои днес, 15 ноември, в село Довги Войнилив.

Сергий Науменко. СНИМКА: Инстаграм

