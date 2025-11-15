Един човек загина при атаки с дронове в Украйна, щети в Русия (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко един загинал и един ранен е равносметката от масирани руски атаки с дронове през изминалата нощ срещу Днепропетровска област в Източна Украйна, съобщи в Телеграм областният управител Владислав Гайваненко, цитиран от ДПА.

На няколко места в областния център град Днепър избухнаха пожари, но за материални щети се съобщава и в по-малки градове в региона като Никопол, Мерханец, Червеногригоривка и Синелникове, а също и в района на селището Мирове, съобщава БТА.

Русия също съобщи за щети при украински безпилотни атаки. Военните информират за свалени 64 дрона на руска територия, но губернаторът на Рязанска област Павел Малков потвърди, че най-малко един от тях е нанесъл поражения.

"Падащи отломки предизвикаха пожар на територията на предприятие", написа той в Телеграм.

Няма данни за жертви, а размерът на щетите се оценява, добави Малков. Според интернет портала "Астра" споменатото предприятие е рафинерия.

Украйна систематично атакува нефто-и газопреработвателни предприятия в Русия. Целта е да бъде прекъснато снадбяването с гориво на руската армия и да стане по-трудно да се финансира войната чрез износ на горива.

Русия пък превзема селища в Запорожка област. Руското Министерство на отбраната съобщи, че силите му са превзели населения пункт Яблукове в украинската Запорожка област, предаде Ройтерс, като се позова на руските агенции.

Новината не може да бъде проверена чрез независим източник.