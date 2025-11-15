ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Миризма на катерица затвори немска църква

От нашествие на катерици се оплакват в германския град Ротвайл. Снимката е илюстративна. Снимка: Pixabay

Миризма на животно е изгонила цялата енория от църквата в югозападния германски град Ротвайл, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Заради нашествието на катерици, в момента не е възможно да се влезе в църквата „Възкресение Христово" и службите ще се провеждат в общинския център до второ нареждане, поясни Юрген Ригер, който отговаря за църквата.

Той добави, че миризмата е започнала преди осем дни и става все по-силна.

Специалист по дезинсекция вече е бил на място два пъти, но без успех. Миризмата идва или от мъртва катерица, или от мърша, която самата катерица е занесла в тръбите на отоплителната инсталация.

Ротвайл се намира на 80 километра югозападно от град Щутгарт, уточнява ДПА.

