Пациенти в Северна Македония ненужно подлагани на сърдечно-съдови операции

От 19 анализирани случая 10 пациенти в частни болници в Северна Македония са били подложени или насочени към ненужни сърдечно-съдови интервенции, съобщи на пресконференция министърът на здравеопазването на Северна Македония Азир Алиу. Резултатите са от първата фаза от работата на вътрешната комисия за кардиологични и кардиохирургични интервенции, която беше сформирана от Министерството на здравеопазването в страната след твърдения на кардиохирурга д-р Сашко Кедев, че пациенти в страната се оперират ненужно с цел печалба.

От 25-те сигнала за съмнителни случаи, получени от граждани и лечебни заведения, вътрешната комисия за кардиологични и кардиохирургични интервенции досега е анализирала 19.

Председателят на комисията д-р Жарко Христовски заяви, че в тази начална фаза са анализирали само необходимостта от реваскуларизация.

„Втората фаза е да се влезе в клиниките, да се проведе допълнителен анализ и да се приеме подходяща стратегия. Когато стигнем до окончателна оценка на всеки случай, информацията ще бъде предоставена на компетентните институции", обяви на пресконференцията Христовски, като посочи, че във втората фаза ще работят заедно с експерти от чужбина.

„Дори когато стигнем до окончателна оценка обаче, случаите ще бъдат представени частично, поради етични причини. Работата ни трябва да завърши с професионален доклад за цялата картина и трябва да се задълбочим в клиниките, защото досега сме работили само по сигнали от граждани и институции. На половината път сме, все още трябва да работим по тези случаи, а след това ще направим проучване как работи сърдечно-съдовата медицина в цяла (Северна) Македония", каза Христовски.