23 анархисти арестувани в Атина за забранена демонстрация

Общо 23 членове на гръцката анархистка групировка „Рубикон" са били задържани снощи от полицията, защото са издигнали транспарант пред Паметника на незнайния воин пред парламента в Атина и са викали лозунги, съобщи БТА по информация на телевизия Скай.

Те са били обградени от силите за борба с безредиците. При последвалите сблъсъци силите на реда са използвали ограничено сълзотворен газ.

На задържаните е наложена мярка за неотклонение арест и са им повдигнати обвинения за нарушаване на новия закон, който беше приет миналия месец и забранява демонстрациите на това символично място в гръцката столица.

В Атина днес започнаха тридневните чествания за годишнината от студентския бунт в Атинската политехника на 17 ноември 1973 г. Тогава студентското недоволство е потушено с насилие от силите на военната хунта, а в сблъсъците няколко десетки души загиват. Студентският бунт се смята за едно от събитията, които водят до падането на военния режим в Гърция през лятото на 1974 г.

Годишнината обаче обикновено е повод и за демонстрации на крайнолеви и анархистки екстремистки гръцки групи, които често водят до сблъсъци с полицията.