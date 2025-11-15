Бурята Клаудия потопи Южен Уелс, обявено е извънредно положение (Видео)

Южен Уелс обяви „голямо извънредно положение", след като бурята Клаудия предизвика проливни дъждове, опасни наводнения и непосредствен риск за живота. Спасителните служби съобщават за критична ситуация, а метеоролозите предупреждават, че времето ще се влоши още повече в следващите часове, съобщава " Дейли мейл".

В ранните часове на събота екипите на South Wales Fire and Rescue обявиха извънредната ситуация около град Монмът, след като нивото на реките рязко се повиши и доведе до широко разпространени наводнения. Властите приканиха гражданите да избягват района, за да не възпрепятстват действията на спасителните екипи.

Опасността остава висока

Агенцията Natural Resources Wales вече е издала четири сериозни предупреждения за наводнения, които представляват „значителен риск за живота и сериозни нарушения в общността". Паралелно с това в Англия официално са в сила над 90 предупреждения за наводнения, съобщава Environment Agency.

Според британската метеорологична служба Met Office, бурята носи проливни валежи, като на места количествата могат да достигнат до 150 мм – приблизително месечната норма за валежи, концентрирана в рамките на часове. Част от засегнатите райони вече са силно водонаситени от предишни валежи, което увеличава риска от внезапни и бързи наводнения.

Силни ветрове със скорост между 60 и 70 мили в час допълнително влошават ситуацията.

Спешни екипи работят цяла нощ

Спасителните служби в Уелс и Англия са работили без прекъсване, извършвайки евакуации, проверка на засегнатите домове и оказване на помощ на хора, попаднали в бедствие. Местните власти подчертават, че условията са динамични и могат да се променят за минути.

Гражданите са призовани да не се опитват да преминават през наводнени пътища, тъй като дори плитката вода може да бъде животозастрашаваща. При пряка опасност се препоръчва незабавен сигнал към спешните служби.

След бурята – рязко застудяване

След преминаването на бурята се очаква рязка промяна във времето. Прогнозите сочат, че през уикенда към Обединеното кралство ще навлезе полярен въздух, който ще доведе до значително понижаване на температурите.

UK Health Security Agency предупреждава, че студената вълна може да окаже сериозно влияние върху здравните и социалните услуги, особено в Северна и Централна Англия. Очаква се и заледяване на пътищата, което ще увеличи риска от инциденти – особено в районите с все още стояща вода.