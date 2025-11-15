Две лъвици избягаха от център за диви животни в Украйна

Два лъва избягаха от рехабилитационен център за диви животни в украинския град Хмелницки, съобщи Хмелницката областна прокуратура. Според предварителни данни животните са успели да напуснат съоръжението през нощта поради външна намеса - в заграждението са открити счупени ключалки. Двете лъвици са били на по около 2-годишна възраст.

В резултат на инцидента на територията на институцията са загинали няколко животни, които са били в съседните заграждения. При съдебното управление на Специализираната екологична прокуратура е образувано досъдебно разследване за жестокост към животни.

Прокурорите извършват комплекс от следствени действия, насочени към установяване на причините и механизма за бягство на животни, кръгът от замесени лица и осигуряване на оценка на действията на служители на ре

Към момента едно животно е хванато, провеждат се активни действия за намиране на друга лъвица..

От регионалната Държавна служба за извънредни ситуации съобщават, че планират да включат в издирвателните операции звено с безпилотни летателни апарати, за да се определи по-бързо местоположението на хищника.