11 загинаха, а 12 са в неизвестност след свлачище в Индонезия (Видео, снимки)

Единаседет души загинаха, а дванадесет са в неизвестност, след свлачище в Централна Ява, Индонезия, причинено от проливни дъждове, съобщи индонезийската новинарска агенция Антара днес, предаде Ройтерс и БТА. 

„Намерени са единадесет тела, три вчера и осем днес. Дванадесет души все още са в неизвестност", каза говорителят на Националната агенция за борба с бедствията Абдул Мухари.

В четвъртък свлачище затрупа десетина къщи в град Чилакап в селището Цибеунинг, съобщи Антара, цитирайки заместник-директора на агенцията Буди Ираван.

Мястото на инцидента е трудно достъпно за спасителите, тъй като жертвите са били заринати на дълбочина от 3 до 8 метра, уточни Ираван.

Дъждовният сезон в югоизточната азиатска страна започна през септември и ще продължи до април, което носи по-висок риск от наводнения и екстремни валежи в много райони, според метеорологичната агенция.

През януари свлачище, предизвикано от поройни дъждове в друг град в Централна Ява, Пекалонган, отне живота на най-малко 25 души.

