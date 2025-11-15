ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна нанесe удари по руската рафинерия в Рязан

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21723325 www.24chasa.bg

Запорожката АЕЦ остава стабилна след прекъсване на тока

1832
Запорожката АЕЦ Снимка: КМГ

Ситуацията в контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Украйна е стабилна след изключването на една външна електропреносна линия, каза днес представител на назначеното от Москва ръководство на централата, цитиран от Ройтерс, предава БТА. 

Електропреносната линия „Днепровская", която снабдява с ток най-голямата електроцентрала в Европа, беше изключена в резултат на задействане на режим за автоматичната защита, съобщиха от централата вчера.

Русия и Украйна взаимно си разменят обвинения, че рискуват да предизвикат катастрофа с атаки срещу ядрени обекти, отбелязва Ройтерс.

Запорожката АЕЦ Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари