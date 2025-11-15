Украйна нанесe удари по руската рафинерия в Рязан (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинските въоръжени сили заявиха днес, че са нанесли удар по руската нефтопреработвателна рафинерия в Рязан, добавяйки, че на мястото са наблюдавани множество експлозии и голям пожар, предадоха Ройтерс и Укринформ, цитирани от БТА. Рязань, атака на местный НПЗ, pic.twitter.com/WgvxHeYRmP — распад и неуважение (@VictorKvert2008) November 15, 2025

Украинските сили са нанесли удари и по радарната станция „Небо-У", намираща се на окупирания Кримски полуостров, военен влак близо до временно окупирания град Токмак в Запорожка област и групи руски военнослужещи близо до Вовчанск в Харковска област, съобщи украинският генерален щаб във „Фейсбук".

Рязан се намира на около 200 километра югоизточно от Москва. Рязань, идет атака на местный НПЗ, местные сообщают об более чем 10 взрывах. pic.twitter.com/5JbxNS9VnY — ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) November 15, 2025

Рафинерията произвежда бензин А-92/95/98/100, дизел, реактивно гориво, втечнени газове и други нефтопродукти. Тя произвежда годишно средно 840 000 тона авиационен керосин "TS-1", който се използва от руските Въздушно-космически сили.

Ройтерс прави уговорката, че това съобщение не може да бъде проверено по независим път. Рязань ночью атаковали дроны, целью удара стал местный НПЗ🔥 pic.twitter.com/vnV2SXH0N8 — PEKВИЕМ ПО РФ🇺🇦 #НЕТВОЙНЕ (@RuFailedState) November 15, 2025

До момента няма коментар от руска страна.

По-рано днес Министерството на отбрана на Русия обаче съобщи, че през нощта са били унищожени 64 украински дрона, 25 от които - над Рязанска област. Ночью БПЛА атаковали Рязань. Местные жители сообщают, что под ударом оказался местный НПЗ pic.twitter.com/2Pl6Q3t9CK — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) November 15, 2025

Вчера беше предприета операция от Центъра за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна, в която бяха унищожени четири пускови установки на ракетната система С-400 „Триумф" и два радара в Новоросийск, предаде още Укринформ.

На 11 ноември нефтопреработвателният завод в руския град Саратов спря първичната преработка на нефт след украински атаки с дронове, припомня Укринформ.

Украйна редовно нанася удари по руските нефтопреработвателни рафинерии с дронове с цел да намали способността на Москва да финансира мащабната си инвазия, започнала през февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.