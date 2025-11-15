Първият руски хуманоиден AI робот падна по лице на представянето си (Видео)

Първият руски хуманоиден робот с изкуствен интелект AIdol падна по лице на сцената по време на официалното си представяне на технологично събитие в Москва на 10 ноември. Наложило се хора от екипа да го скрият от погледите на публиката, докато се опитват да поправят дефекта.

Роботът, наречен AIdol, беше представен от разработчиците като напреднал пример за антропоморфна роботика, изградена предимно от местни компоненти. Докато роботът бил воден на сцената от двама служители под съпровода на саундтрака от филма „Роки", той загубил равновесие и паднал, а части от него се разпилели на сцената.

Видеозаписът на инцидента показва как персоналът се втурва да скрие робота зад платнище, докато го извличат от сцената.

Падането беше обяснено с проблеми при калибрирането, а компанията твърди, че инцидентът е станал по време на тестовата фаза на робота.

"Това е учене в реално време, когато добрата грешка се превръща в знание, а лошата грешка - в опит", коментира ситуацията Витухин.

Представянето на AIdol бележи опита на Русия да се включи в глобалната надпревара за разработване на роботи, подобни на човека, задвижвани от изкуствен интелект. Водена от Владимир Витухин, главен изпълнителен директор на руската роботизирана фирма Idol, компанията твърди, че роботът съчетава в себе си движение, манипулиране на обекти и взаимодействие, подобно на човешкото, чрез внедрен изкуствен интелект.

Въпреки че представянето имаше за цел да покаже напредъка в областта на изкуствения интелект и роботиката в страната, критиците в руските социални медии и технологични форуми се фокусираха върху нестабилността на робота и решението да се представи незавършен прототип. Видеото беше масово споделяно в интернет, като много хора поставиха под въпрос дали руският сектор на роботиката е готов да се конкурира на международно ниво.

Разработчикът отхвърля критиките, като отбелязва, че AIdol се захранва от 48-волтова батерия, която осигурява до шест часа непрекъсната работа и се състои от 77% компоненти, произведени в Русия – цифра, която компанията планира да увеличи до 93% в бъдещото производство.

Роботът бил оборудван с 19 сервомотора, което му позволява да изразява повече от дузина основни емоции и стотици микроизражения. Силиконовата му кожа е проектирана да възпроизвежда човешките изражения на лицето с различна степен на изразителност, пише Newsweek.

„Роботът може да се усмихва, да мисли и да се изненадва – точно като човек", каза Витухин по време на презентацията.

Разработчиците и инженерите на AIdol обясниха, че той все още е в тестова фаза.

След инцидента от компанията публикуваха видео, в което се вижда, че AIdol е в режим на възстановяване – с превръзка на носа и превръзка на главата.

„Моят екип вече ми дава инжекция с чиста електроенергия и почиства лещите на камерите ми, за да виждам по-добре и да се справям с вниманието на дузина фотоапарати", казва роботът във видеото.