Индия с най-нисък добив на памук от 17 години заради силни и нетипични дъждове.

Очаква се вносът на памук в Индия да се увеличи с 9,8 на сто през новия сезон, достигайки рекордни нива, след като правителството на страната позволи безмитен внос от чужбина, а местното производство спада до най-ниското ниво от 17 години, съобщават представители на сектора, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Повишеният внос на втория по големина производител на памук в света се очаква да даде тласък на глобалните цени на памука, които в момента са близо до шестмесечно дъно.

Прогнозите са вносът да достигне 4,5 милиона бали памук (около 218 кг чист памук всяка) през сезон 2025/26 година, който започна на 1 октомври, като почти 3 милиона се очаква да пристигнат през декември, отчита Атул Ганатра, президент на Асоциацията на памука на Индия (Cotton Association of India - CAI). Миналата година Индия е внесла рекордни 4,1 милиона бали памук от САЩ, Бразилия, Австралия и Африка.

„Памукът от чужбина в момента е значително по-евтин в сравнение с местния, затова текстилните фабрики бързат да го внесат преди края на декември", каза Ганатра.

Делхи удължи освобождаването от вносно мито от 11 на сто за памук до 31 декември. Освен освобождаването от тарифи, притеснениява за вътрешното предлагане след увреждането на реколтата подтиква текстилните фабрики да се обърнат към по-висококачествен внос на памук, съобщи търговец от Делхи, работещ с глобална търговска компания.

Силни и нетипични дъждове през октомври засегнаха западните щати Махаращра и Гуджарат, както и южните щати Андхра Прадеш и Телангана, като са повредили памуковите насаждения, готови за прибиране. Тези щати общо произвеждат над 70 на сто от общото производство на памук в Индия.

Производството на памук в Индия през сезон 2025/26 се очаква да намалее с 2,4 на сто спрямо предходната година до 30,5 милиона бали, което е най-ниското ниво от 2008/09, сочат оценки на Асоциацията на памука на Индия. Някои търговци прогнозират по-голям спад - до 28 милиона бали.

Текстилната индустрия е един от най-големите работодатели в Индия, като осигурява пряка заетост на над 45 милиона души.

Вътрешното потребление на памук се очаква да спадне с 4,5 на сто до 30 милиона бали през сезон 2025/26 заради слабото износно търсене, прогнозира индийската асоциация.

„Търсенето от САЩ е намаляло след налагането на високи мита, принуждавайки много текстилни предприятия в Южна Индия да намалят дейността си", каза Ганатра.

САЩ, които купуват близо 29 на сто от индийския годишен износ на текстил на стойност 38 милиарда долара, удвоиха митата върху вноса от Индия до 50 на сто, считано от август 2025 година.