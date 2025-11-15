Бурята Клаудия взе три жертви в Португалия и наводни градове в Уелс (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екстремни метеорологични условия, предизвикани от бурята Клаудия, отнеха живота на трима души и раниха десетки в Португалия, съобщиха днес властите, докато във Великобритания спасителните екипи организираха евакуации заради големи наводнения в Уелс и Англия, предаде Ройтерс и БТА. СНИМКА: Ройтерс

Метеоролигичните условия в Португалия и части от съседна Испания от дни са екстремни заради бурята Клаудия, която достигна днес райони в Великобритания и Ирландия. 🚨🇬🇧 STORM CLAUDIA UNLEASHES RECORD FLOODS ON MONMOUTH



Storm Claudia dumped a month’s worth of rain in just 24 hours, sending the River Monnow to its highest level ever and drowning Monmouth under up to three feet of water.



🔴 A major incident has been declared as homes, shops… pic.twitter.com/KvV46VKfJW — British Intel (@TheBritishIntel) November 15, 2025

Спасителните екипи са намерили телата на възрастна двойка в наводнената им къща в португалския град Фернао Феро, в четвъртък. Предполага се, че загиналите не са успели да се евакуират на фона на покачването на водата през нощта. A torrent of biblical fury unleashed on Monmouth, UK, this morning as the River Monnow—swollen to its highest crest in 40 years amid Storm Claudia's relentless downpours—barreled over its banks just after midnight on November 15, 2025, drowning the historic town center in up to… pic.twitter.com/NZckav9fAJ — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) November 15, 2025

Днес торнадо е ударило града Албуфейра в южната част на Португалия, съобщиха службите за спешна помощ. Кадри публикувани в интернет, показаха торнадото, което е повредило и унищожило каравани в къмпинг, където регионалният командир на гражданската защита Витор Ваз Пинто заяви, че 85-годишна британска жена е загинала. Също двадесет и осем души са били ранени в близък хотел, като са в болница с тежки наранявания, добави той. В изявление днес португалският президент Марсело Ребело де Соуза изрази „солидарността си със семейството на жертвата, която е загинала" в Албуфейра, и пожела бързо възстановяване на ранените. Drone footage shows Monmouth devastated by flooding after Storm Claudia https://t.co/wBRIMo2JFp pic.twitter.com/MGdKb8QK1z — The Independent (@Independent) November 15, 2025

Португалската метеорологична служба обяви в цялата най-южна част на Португалия, Алгарве, и районите Бежа и Сетубал предпоследното ниво на тревога - „кехлибарен код". Storm Claudia hits Birmingham, UK with 95 mph winds today. Keep safe folks! pic.twitter.com/ZOUr8Ljy2C — RECOVER BRITAIN 🇬🇧 (@recoverbritain) November 14, 2025

Във Великобритания днес големи наводнения засегнаха град Монмът и околните райони в югоизточната част на Уелс. Пожарната и спасителната служба на Южен Уелс съобщи, че провежда спасителни операции, евакуации и проверки за благосъстоянието на хората. 📍Loughshinny, Dublin



The entire area is covered in sea foam after storm Claudia.



A local resident who has lived there for 50 years said they'd never seen anything like it. pic.twitter.com/lDnV4Qw61u — Kirk_L (@TezTruth81) November 14, 2025

„Бурята Клаудия причини значителни наводнения в части от Уелс през нощта, като те продължават да засягат домове, предприятия, транспортна и енергийна инфраструктура", заяви говорител на уелското правителство. Аероснимки показаха широко разпространени наводнения в Монмът, като водата е заляла центъра на града и жилищните райони, след като близката река е преляла през нощта.

„Природни ресурси Уелс" (Natural Resources Wales) е издал 28 предупреждения за наводнения от различна степен.

В Англия, според последната актуализация на Агенцията по околната среда, има общо 183 предупреждения за наводнен, 49 от които са активни.