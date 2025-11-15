Китайски учени изтъкаха миниатюрен полимер, способен да тегли кола (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екип от китайски учени е разработил нов полимерен материал, който е толкова ефективен, че дори и леко като перце количество от него може да вдигне тежък предмет - например лепенка с размер на нокът, способна да тегли кола, предаде Синхуа и БТА.

Вдъхновени от древни техники за тъкане, учените от Университета на Чжъцзян са преплели гъвкави и твърди полимерни вериги на молекулярно ниво, създавайки материал с изключителна здравина и издръжливост, според изследване, публикувано в сп. "Нейчър матириълс".

Вместо просто да ги смесят, те са измислили метод да ги "тъкат" заедно, използвайки гъвкави полиуретанови вериги като основа и твърди вериги от епоксидна смола като вътък, за да създадат издръжлив текстил.

Тази молекулярна архитектура дава добри резултати. Когато се прилага като лепило, материалът демонстрира якост на срязване при наслагване, която е над два пъти по-висока от тази на конвенционалните контролни материали.

В демонстрация лепенка от материала с размери едва 2,5 на 1,3 сантиметра е успяла да тегли автомобил с тегло 2,1 тона.

Този подход проправя пътя за проектирането на усъвършенствани материали с персонализирани свойства за редица индустриални приложения.