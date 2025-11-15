Демократична република Конго и бунтовниците от М23 подписаха споразумение за мир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Демократична република Конго (ДР Конго) и бунтовническата групировка "Движение 23 март" (М23) подписаха днес рамково споразумение за мир, целящо да сложи край на боевете в източната част на страната, които отнеха живота на хиляди хора и принудиха стотици хиляди да напуснат домовете си, предаде Ройтерс и БТА.

Сделката бе сключена на специална церемония в катарската столица Доха.

Това е най-новият от поредицата документи, подписани през последните месеци като част от усилията за прекратяване на продължаващия десетилетия конфликт в ДР Конго, който неведнъж заплашваше да ескалира в пълномащабен регионален конфликт.

Рамката бе описана от представители на правителствата на САЩ и Катар като важна стъпка към постигането на мир, но и като една от многото такива, които предстоят.

Пратеникът на САЩ за региона Масад Булос заяви пред Ройтерс, че рамковото споразумение обхваща осем протокола и че все още предстои да се работи по постигането на съгласие за начина на прилагане на шест от тях.

От април насам Катар бе домакин на няколко кръга от преки преговори между представители на правителството на ДР Конго и бунтовниците от М23, но те се отнасяха предимно до предварителни условия и мерки за изграждане на доверие.

През януари М23, подкрепени от властта в съседна Руанда, превзе град Гома, най-големия град в източната част на ДР Конго, и оттогава продължава да завзема територии в провинциите Северно Киву и Южно Киву. Руанда неведнъж е отричала обвиненията, че помага на М23. В момента бунтовниците контролират най-много територия в ДР Конго откогато и да е било.

В ДР Конго насилието продължава въпреки дипломатическите усилия във Вашингтон и Доха. Вчера местните власти съобщиха , че 28 души са били убити от бунтовници, свързани с джихадистката групировка "Ислямска държава", в провинция Северно Киву.

По-рано днес бойци на подкрепяната от "Ислямска държава" угандийска бунтовническа групировка "Съюзнически демократични сили" (СДС) са убили най-малко 17 души при нападение срещу болница в село Бямбве в провинция Северно Киву, съобщиха местните власти.

Въоръжени бунтовнически групи, сред които М23 и "Съюзнически демократични сили", са извършвали неведнъж подобни атаки в източната част на ДР Конго. "Съюзнически демократични сили" действат по границата с Уганда и често нападат цивилни.