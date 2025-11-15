ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на България: Играя карти и не обичам да ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21724009 www.24chasa.bg

Откраднаха бижута за 1,2 милиона долара във Франция

2672
Бандитите взели за заложници бижутера и съпругата му СНИМКА: Pixabay

Крадци са задигнали бижута на обща стойност около 1,2 милиона долара в Северна Франция, съобщи местната полиция.

Според информацията, крадците са проникнали в бижутерия магазин в центъра на Рубе, близо до Лил и за кратко са взели за заложници бижутера и съпругата му, преди да избягат с ценностите.

Бижутата са на стойност между 500 000 и 1 милион евро (580 000 и 1,2 милиона долара), съобщи полицията. Тя е започнала разследване за отвличане, организирана престъпност и въоръжен грабеж.

В отделен инцидент по-рано в сряда няколко лица взривиха сейф за превод на пари, принадлежащ на главната поща в Рубе и избягаха с чантата, която се намирала в него.

По-късно се оказа, че чантата не съдържала нищо друго освен още празни чанти. Шестима души бяха арестувани същата вечер, пише NDTV. 

Обирите се случват след като миналия месец банда нахлу в Лувъра в Париж посред бял ден и открадна бижута на стойност около 102 милиона долара.

Бандитите взели за заложници бижутера и съпругата му СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари