Путин и Нетаняху обсъдиха по телефона ситуацията в Газа

Руският президент Владимир Путин и израелският премиер Бенямин Нетаняху обсъдиха днес по телефона обстановката в Близкия изток и по-конкретно ситуацията в ивицата Газа, предадоха ТАСС и Ройтерс, като се позоваха на пресслужбата на Кремъл.

"Имаше задълбочен обмен на мнения за положението в Близкия изток, включително събитията в ивицата Газа в контекста на прилагането на споразумението за прекратяване на огъня и размяна на задържани хора, състоянието на нещата около иранската ядрена програма и въпросите за насърчаване на по-нататъшната стабилизация в Сирия", се казва в изявлението, предава БТА.

Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила на 10 октомври. То позволи да бъдат освободени останалите живи заложници, държани в ивицата, в замяна на пускането на палестинци от израелски затвори, но по-нататъшното прилагане на мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп като цяло оттогава буксува.

Първите обилни зимни дъждове в Газа нанесоха днес тежки щети на импровизираните палаткови лагери, където са настанени хиляди палестинци, влошавайки още повече хуманитарната обстановка в опустошената след две години война палестинска територия, съобщи Асошиейтед прес.