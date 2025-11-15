СЗО предупреди за появата на смъртоносния вирус "Марбург" в Етиопия, вече има заразени

Девет души в Етиопия са се заразили с потенциално смъртоносния вирус "Марбург", съобщи днес Световната здравна организация (СЗО) след потвърждение от африканските здравни власти, предаде ДПА и БТА.

Вирусната хеморагична треска "Марбург" е един от най-опасните известни патогени, причиняващ заболяване, което често е смъртоносно. Освен висока температура, силно главоболие и мускулни болки, много пациенти развиват и силно кървене в рамките на една седмица.

СЗО съобщава, че понастоящем няма одобрени лекарства за ефективно лечение или ваксини за защита срещу вируса. Според организацията избухването на епидемията в Етиопия е "първото по рода си в страната". Въпреки това в последно време са регистрирани няколко случая в други източноафрикански страни, а генетичните анализи показват, че същият щам на вируса е причината за заболяването в град Джинка в южната част на Етиопия.

Според изявление, публикувано снощи, СЗО е изпратила в региона екип от експерти, които да се борят с разпространението на вирусната треска. Същевременно местните власти затягат съществуващите мерки, които включват подробни тестове, изолиране на заразените, лечение и проследяване на контактните лица.

При предишни епидемии вирусът "Марбург" често се е предавал от плодоядни прилепи. Заразяването при хората става чрез контакт с телесни течности на заразени пациенти, които проявяват симптоми. СЗО посочва, че предаването на вируса е възможно и чрез контакт със замърсени предмети или повърхности.

Патогенът е кръстен на германския град Марбург, където през 1967 г. лаборанти се заразяват с дотогава неизвестния вирус, докато провеждат експерименти с маймуни.