ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Опасност от наводнения в САЩ

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21725192 www.24chasa.bg

Украйна: Скоро ще започнем размяна на военнопленници с Русия

284
49 украински военнопленници се върнаха в страната си Снимка: Екс/ @ZelenskyyUa

Киев и Москва се споразумяха да подновят договорената в Истанбул размяна на военнопленници, съобщи секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, цитиран от ДПА.

"По поръчение на президента на Украйна и с посредничеството на партньори от Турция и Обединените арабски емирства неотдавна проведох консултации за възобновяване на процеса на размяна и освобождаване на нашите хора от руски плен", написа Умеров в "Телеграм".

Той посочи, че в резултат на тези разговори Украйна и Русия са се споразумели да активират споразуменията от Истанбул. "Става въпрос за освобождаването на 1200 украинци", отбеляза Умеров. По думите му в близко бъдеще ще се уточнят всички подробности около размяната на военнопленниците, пише БТА.

Умеров оглави украинската делегация, която по-рано тази година участва в преговори с Русия. Най-важният резултат от срещите през май и юни бе споразумението за размяна на военнопленници, като договореностите бяха изпълнявани в продължение на няколко месеца, но впоследствие процесът бе преустановен.

Тази седмица Умеров посети Истанбул и Доха, за да се опита "да деблокира" размяната на пленници.

49 украински военнопленници се върнаха в страната си Снимка: Екс/ @ZelenskyyUa

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари