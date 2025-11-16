Приливни дъждове в Калифорния, има опасност от наводнения и свлачища (Видео)

Проливни дъждове, съпроводени от силен вятър, връхлетяха южната част на американския щат Калифорния, като жителите на някои райони на Лос Анджелис бяха предупредени за опасно време, предаде ДПА.

Местната метеорологична служба посъветва хората да бъдат особено предпазливи в зоните, които през януари бяха засегнати от опустошителни горски пожари заради опасност от свлачища. Жителите на тези райони бяха призовани да са готови за бърза евакуация, в случай че възникне извънредна ситуация.

Властите в Санта Моника предупредиха хората да се въздържат от пътувания, ако няма належаща причина, и в никакъв случай да не минават по наводнените пътища. В резултат на бурята има прелели реки и потоци, а някои пътища в най-засегнатите райони бяха затворени.

Проливните дъждове са особено опасни след горски пожари, понеже обезлесяването прави почвата по-трудно попиваема и това увеличава риска от наводнения. Опустошителните горски пожари в района на Санта Барбара 2018 г. бяха последвани от порои, които предизвикаха свлачища, като тогава загинаха над 20 души. В началото на тази година в Лос Анджелис изгоряха над 16 000 сгради. Противопожарните служби се бориха седмици наред с огнената стихия, която отне живота на най-малко 31 души, предава БТА.