Русия свали нови 57 украински дрона

Министерството на отбраната на Русия заяви, че тази нощ над страната са били прехванати 57 украински дрона, предаде ТАСС.

"През изминалата нощ, в периода от 23:00 ч. московско време до 07:00 ч. на 16 ноември, дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 57 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", пише в изявление на отбранителното ведомство.

Според публикуваната информация 23 от украинските дронове са били прехванати над Самарска област, 17 – над Волгоградска област, по пет са били прехванати над Саратовска и Ростовска област, по 3 над Курска и Воронежка и един е бил унищожен над Брянска област, пише БТА.

Информацията не е потвърдена чрез независим източник.