ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Днес условията в планините са отлични

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21725230 www.24chasa.bg

Русия свали нови 57 украински дрона

1676
Снимка: Pixabay

Министерството на отбраната на Русия заяви, че тази нощ над страната са били прехванати 57 украински дрона, предаде ТАСС.

"През изминалата нощ, в периода от 23:00 ч. московско време до 07:00 ч. на 16 ноември, дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 57 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", пише в изявление на отбранителното ведомство.

Според публикуваната информация 23 от украинските дронове са били прехванати над Самарска област, 17 – над Волгоградска област, по пет са били прехванати над Саратовска и Ростовска област, по 3 над Курска и Воронежка и един е бил унищожен над Брянска област, пише БТА.

Информацията не е потвърдена чрез независим източник.

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари